Атака безпілотником по НПЗ "Славнефть" у Ярославлі: деталі, фото і відео

За парканом на території НПЗ видно машини рятувальників та медиків. Місцева влада заявила про знешкодження бойової частини дрона, що містить вибуховий пристрій.

В Росії заявили, що засобами РЕБ запобігли атаці безпілотником по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Дрон упав на території НПЗ вранці 29 січня.

Про це повідомив губернатор Ярославської області Михайло Євраєв та російські телеграм-канали.

Жителі Ярославля та працівник підприємства розповіли, що після дронової атаки співробітників заводу "Славнефть-ЯНОС" тимчасово відпустили додому. Постраждалих немає.

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За парканом на території НПЗ видно машини рятувальників та медиків.

Деталі про атаку БПЛА по НПЗ у Ярославлі

За повідомленнями російських пабліків, загалом по заводу начебто ЗСУ запустили чотири дрони-камікадзе, але відстань у 900 км від кордону подолав лише один безпілотник, який посадили засобами РЕБ. Інші три БПЛА впали в лісах. Зауважимо, що Україна не підтверджувала свою причетність до атаки.

Губернатор Ярославської області так прокоментував інцидент:

"Системою радіоелектронної боротьби (РЕБ) нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС" було запобігнуто атаці безпілотника. На місці події працюють правоохоронні органи та спеціальні служби. Постраждалих немає, займання немає".

Територія НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі після дронової атаки / Фото: російські телеграм-канали

Євраєв також повідомив, що на території НПЗ було знешкоджено вибуховий пристрій.

"Спецслужбами регіону проведено обстеження безпілотника. Завдяки ефективній роботі вибухотехніків УФСБ та Управління Росгвардії по Ярославській області бойову частину літального апарату, що містить вибуховий пристрій, було знешкоджено", – написав губернатор у Мережі.

Він також запевнив у нейтралізації загрози безпеці паливо-енергетичного комплексу. Підприємство працює у штатному режимі.

Зауважимо, за інформацією на офіційному сайті підприємства, "Славнефть" входить до десятки найбільших нафтових компаній Росії за обсягом видобутку нафти.

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Дрон на території НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі / Фото: російські телеграм-канали

Дрон на території НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі / Фото: російські телеграм-канали

Відео з НПЗ у Ярославлі після дронової атаки виклали у Мережу

Інцидент із НПЗ в Ярославлі став п’ятим за останній час випадком атаки безпілотників на нафтогазову інфраструктуру РФ. Так, 18 січня дрон влучив у нафтовий термінал у Ленінградській області. 19 січня під удар потрапила нафтобаза компанії "Роснефть" у Клинцях Брянської області. А 21 січня приліт безпілотника спричинив пожежу на терміналі "Новатек" у морському порту Усть-Луга в Ленінградській області.

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