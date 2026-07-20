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Атака БпЛА на Москву, Іспанія — чемпіон світу з футболу: головні новини ночі 20 липня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 липня 2026 року:
Московську область атакують БпЛА: повідомляється про удари по складах та нафтобазах (відео) Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну дронами: у кількох містах пролунали вибухи Читати далі –>
Крим здригається від потужних вибухів: в Алушті та Ялті зникло світло Читати далі –>
США розпочали нову хвилю ударів по Ірану Читати далі –>
Вночі російські загарбники атакували Україну безпілотниками Читати далі –>
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