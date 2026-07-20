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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1932
Час на прочитання
1 хв

Атака БпЛА на Москву, Іспанія — чемпіон світу з футболу: головні новини ночі 20 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Дрони атакували Московську область

Дрони атакували Московську область / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 липня 2026 року:

  • Московську область атакують БпЛА: повідомляється про удари по складах та нафтобазах (відео) Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну дронами: у кількох містах пролунали вибухи Читати далі –>

  • Крим здригається від потужних вибухів: в Алушті та Ялті зникло світло Читати далі –>

  • США розпочали нову хвилю ударів по Ірану Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну безпілотниками Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
1932
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