Атака БПЛА на нафтобази в російському Азові: з'явилися відео масштабних пожеж

Російські пабліки повідомляли, що під удар безпілотників потрапили одразу 2 нафтобази.

У Мережі з'явилися відео масштабних пожеж після атаки на нафтобази у російському Азові Ростовської області. Там горять резервуари з нафтопродуктами.

Кадри пожеж поширюють російські телеграм-канали.

Також читайте Вступ України до НАТО: в США зробили важливу заяву

Губернатор області стверджує, що начебто немає жертв.

"В Азові внаслідок атаки БПЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами. За попередніми даними жертв немає. Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню. На місце виїхав керівник обласного департаменту у справах ЦО та НС", - повідомив глава регіону.

Телеграм-канал ASTRA пише, що під удар безпілотників потрапили одразу 2 нафтобази.

"В порту Азова в ніч на 18 червня безпілотники поцілили по нафтоналивних терміналах ЗАТ "Азовпродукт" і ТОВ "ДонТермінал". У першому дрон влучив у резервуар із нафтопродуктами, стався витік і пожежа. У другому дрон влучив у порожній резервуар. Він частково зруйнований", - йдеться у повідомленні.

Атака на нафтобази в російському Азові: з'явилися відео мастштабних пожеж

Окрім того, за джерелами ASTRA, ще одну нафтобазу атакували сьогодні вночі в Темрюкському районі Краснодарського краю.

"Атакований був термінал із перевалки наливних нафтопродуктів і хімічних вантажів ТОВ "Югнефтехимтранзит" у селищі Чушка. Виникла пожежа, пошкоджено трубопровід і технічні приміщення. Постраждалих немає, повідомили ASTRA джерела в екстрених службах регіону. Попередньо, атаку було здійснено за допомогою українських ракет "Нептун", - пише паблік.

Станом на ранок офіційної інформації від влади або Міноборони РФ не надійшло дотепер.

Нагадаємо, у ніч проти 18 червня в російському Азові лунали вибухи, опісля у соцмережі публікували відео пожеж.

Читайте також: