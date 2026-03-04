Атака БпЛА на російський фрегат "Адмірал Ессен" і катер "Молнія": що зараз із суднами (фото)

Адмірал Ессен Фото kiber_boroshno

Під час недавньої атаки безпілотного літального апарату на Новоросійську бухту постраждала середня надбудова російського фрегата «Адмірал Ессен».

Про це йдеться у повідомленні каналу «КіберБорошно».

В результаті удару сталася детонація гранатометів системи постановки пасивних перешкод ПК-10, розташованих на бортах надбудови. Ці установки призначені для відстрілу дипольних відбивачів та теплових пасток.

Серед пошкоджених елементів корабельної електроніки опинився комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який використовується для виявлення радіолокаційного випромінювання противника та постановки активних перешкод.

Також зазнали ушкоджень радари підсвічування цілей МР-90 «Орєх», які забезпечують наведення зенітних ракет і підсвічування повітряних об’єктів на фінальній ділянці їхнього польоту.

Крім того, уламки, ймовірно, пошкодили основний оглядовий радар «Фрегат-М2М», що відповідає за дальнє виявлення повітряних та надводних цілей і формування первинної радіолокаційної інформації для систем управління боєм.

Катер Молнія Фото КіберБорошно

Атака на «Молнію»

Окрім фрегата, атака БпЛА зачепила і кормову частину російського ракетного катера проєкту 1241 «Молнія». У цій зоні розташовані головні двигуни та кормове машинне відділення, що забезпечують роботу силової установки катера.

Кормова частина також містить дві 30-мм артилерійські установки АК-630М, призначені для ближньої протиповітряної оборони та ураження малорозмірних цілей, а також дизель-генератори для електроживлення корабельних систем. Тут розташовані службові приміщення екіпажу, включно зі столовою для особового складу.

Нагадаємо, раніше біля берегів Франції помітили російський підводний човен. Фрегат ВМС Франції зафіксував російський підводний човен, який рухався на поверхні поблизу французького узбережжя.