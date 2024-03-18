Атака БПЛА на військову частину у Придністров'ї: в ISW розкрили, хто за цим стоїть

В ISW впевнені, що Україна не причетна до удару у Придністров'ї.

Американські аналітики вважають, що за атакою безпілотників в невизнаному Придністров'ї стоїть Росія. Її ціллю була спроба дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Колишній "голова Верховної ради" Придністров'я Олександр Щерба заявив, що бачить "українські відбитки" і що "головним бенефіціаром" є Україна.

Тим часом Бюро реінтеграції Молдови заявило, що вражений гелікоптер не літав роками, а удар мав навмисно поширити страх і паніку в Придністров’ї. Там вважають, що удар був частиною "ворожої інформаційної операції, націленої на Молдову", хоча Бюро реінтеграції не звинуватило придністровські чи проросійські сили у проведенні удару.

"Малоймовірно, що українські сили завдали удару, враховуючи обмежені засоби, використані під час удару, і незначну ціль. Також українські чиновники нещодавно заявили, що Придністров'я не становить військової загрози для України. Придністровська влада нещодавно звернулася до Росії з проханням "захистити" її від Молдови, і Росія або пов’язані з Росією суб’єкти, ймовірно, отримають вигоду від цієї провокації, щоб сприяти постійним зусиллям Кремля встановити інформаційні умови для виправдання низка російських гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію Молдови", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у невизнаному Придністров'ї епаратисти заявили про "приліт" по військовій частині. Тоді український Центр протидії дезінформації поінформував, що Росія сама здійснила провокацію у Придністров’ї.

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