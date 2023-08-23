Атака БПЛА по Москві: з’явилось відео моменту влучання у хмарочос та руйнувань в області

Зокрема, у хмарочосі є руйнування на площі 100 кв. м. А в Хімках обвалилася ціла стіна магазину та пошкоджено приватний будинок.

Під час атаки безпілотниками по Москві в ніч проти 23 серпня були влучання по недобудованому хмарочосу та по приватному будинку в області.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали та офіційна влада.

Пошкодження у Москві внаслідок атаки БПЛА

Російські пабліки стверджують, що начебто український БПЛА влучив у Москві у недобудований хмарочос One tower. Зауважимо, що раніше дрони вже двічі влучали по цій будівлі.

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Загальна площа руйнувань у хмарочосі становить 100 кв. м. На 11 поверсі порушено скління п'яти віконних рам, на 12-му – трьох, на 13-му – двох, на 14-му – одного. Загалом пошкоджені 11 вікон. Усередині самої будівлі уламки збитого за допомогою РЕБ дрона не виявлені, вони впали донизу. Постраждалих немає.

Момент влучання дрона по хмарочосу у Москві / Скриншот

Момент влучання дрона по хмарочосу у Москві / Скриншот

Також повідомляється, що у центрі Москви вибуховою хвилею від падіння дрона вибило шибки у житловій багатоповерхівці в районі Дитячої міської клінічної лікарні імені Г. М. Сперанського на вулиці Антонова-Овсієнка.

Наслідки атаки дронами мо Москві / Фото: ТАСС

Наслідки нальоту дронів у Московській області

Уламки збитого безпілотника пошкодили приватний будинок у Хімках Московської області. У будівлі частково обвалився дах та вибило вікна. Окрім того, пошкоджено стіну нежитлової будівлі з магазинами. Загиблих та постраждалих немає.

Наслідки атаки дронами по Московській області / Скриншот

Росіяни поширили у Мережі відео начебто уламка збитого БПЛА біля відвантажувальних складів "Крепеж" та Ozon у Хімках. На ролику видно, як одна з деталей дрона димиться біля дірки у стіні.

Уламок дрона / Скриншот

Реакція влади на "візит" дронів до Москви

У російському Міноборони заявили, що вночі "силами ППО було припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку трьома безпілотними літальними апаратами літакового типу по місту Москві".

У відомстві переконують, що два БПЛА були знищені засобами ППО у повітрі над територією Можайського та Хімкінського районів Московської області. А третій дрон був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зіткнувся з будівлею комплексу "Москва-Сіті", що будується.

Дрони знову атакували Москву: момент влучання у хмарочос потрапив на відео

Водночас мер Москви Сергій Собянін теж заявив, що один дрон упав у Можайському районі Московської області, а другий влучив по недобудованому будинку офісного центру "Москва-Сіті", куди раніше вже двічі влучали БПЛА.

Нагадаємо, в ніч проти 23 серпня у Москві та в Підмосков'ї росіяни заявляли про звуки вибухів. Йдеться про Хімки, Красногорськ та Мітіно. Росіянам вкотре довелося обмежувати виліт та посадку авіасуден у московських аеропортах.

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