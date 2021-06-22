Атака COVID-19 триває: штам "Дельта" зафіксували більш ніж в 90 країнах світу

Варіант коронавірусу викликає стурбованість, оскільки дуже швидко поширюється світом.

Понад 90 країн світу зафіксували поширення варіанта коронавірусу "Дельта" — його раніше називали "індійським" штамом COVID-19.

Це викликає стурбованість у Всесвітній організації охорони здоров'я через підвищене поширення, — про це пише РІА Новини.

"На цей час ми знаємо, що в 92 країнах є варіант "Дельта". Цей варіант продемонстрував підвищене поширення", — сказала глава технічної групи підрозділи надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове.

За словами представника ВООЗ, варіант "Дельта" викликає стурбованість у організації, оскільки дуже швидко поширюється по світу.

Раніше в ВООЗ повідомили, що допоможе захиститися від найбільш агресивного штаму коронавірусу "Дельта" : повний рівень захисту забезпечують лише обидві дози вакцини.

Як повідомлялося, "індійська" версія COVID-19 містить дві мутації, які "допомагають вірусу прикріплятися до клітин". Одна з мутацій, E484Q, аналогічна E484K, виявленої раніше в "бразильському" і "південноафриканському" варіантах. Інша мутація, L452R, також була зафіксована в "каліфорнійському" штамі.

Медичні експерти з Великобританії прийшли до висновку, що "індійський" штам коронавірусу, який постійно змінюється і дуже заразний, поширюється значно швидше, ніж інші мутації COVID-19.

Як повідомлялося, спалахи підтверджені вже в Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. Згідно з дослідженнями вчених, новий штам передається швидше попередників, а також важче переноситься.

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