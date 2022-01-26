Атака COVID-19: у Франції вперше виявили понад 501 тисяч випадків коронавірусу за добу

Атака COVID-19: у Франції вперше виявили понад 501 тисяч випадків коронавірусу за добу

За добу від коронавірусу у Франції померло 364 особи.

У Франції за минулі 24 години зафіксували понад 501 тисячу нових випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчать оприлюднені дані служб охорони здоров'я Франції, пише "Інтерфакс".

Це максимальний добовий приріст кількості інфікованих у країні весь час пандемії.

За останню добу від коронавірусу у Франції померло 364 особи.

За минулу добу бустерну дозу у Франції від COVID-19 зробили понад 312 тисяч людей.

Повний курс вакцинації від коронавірусу країни пройшли майже 80% населення.

Нагадаємо, що з 20 січня доступ до ресторанів, кафе, барів, кінотеатрів, ярмарків та міжрегіонального громадського транспорту матимуть лише вакциновані проти коронавірусу французи.

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