Атака "добрими дронами" спричинила пожежу в порту Темрюка: горить газовий термінал

У ніч проти 5 грудня 2025 року мешканці Краснодарського краю РФ повідомляли про вибухи та атаку на морський торговий порт у Темрюку. Згодом місцевий оперативний штаб визнав, що внаслідок удару БПЛА «пошкоджені елементи портової інфраструктури, сталося загоряння».

OSINT-група ASTRA проаналізувала відео очевидців та встановила, що кадри були зняті з траси Темрюк — станиця Голубицька, приблизно за 4 кілометри від порту. На основі геолокації та характеру пожежі аналітики дійшли висновку, що вогонь охопив саме газовий термінал.

Морський порт Темрюк розташований у Темрюкському затоці Азовського моря на Таманському півострові. Через порт проходять різні види вантажів, зокрема зріджений вуглеводневий газ та інші нафтопродукти. На сайті підприємства зазначено, що основним видом діяльності порту є «перевалка генеральних, наволочних (у тому числі зернових та інертних) і наливних вантажів, а також надання в оренду виробничих та складських потужностей».

Офіційних даних про масштаби руйнувань і постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, ЗСУ у ніч проти 28 листопада уразили Саратовський НПЗ в Росії.

«Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються», — йдеться в повідомленні.