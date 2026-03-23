Атака дрона: у РФ заявили про “замах” на губернатора Гладкова, в Петербурзі — хаос в аеропорту
У Росії заявили про атаку безпілотника під час зустрічі губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова з місцевими жителями. Тим часом у Санкт-Петербурзі через загрозу БпЛА вводили обмеження в аеропорту Пулково — десятки рейсів скасовано або затримано.
У Росії повідомили про інцидент із безпілотником під час публічної зустрічі губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова з мешканцями регіону.
За даними російських державних пропагандистичних агентств, дрон нібито намагався атакувати людей під час заходу. У Росгвардії заявили, що безпілотник був знищений спецпідрозділом. Постраждалих і руйнувань, за офіційною інформацією, немає.
Російська сторона подає інцидент як спробу атаки на самого губернатора, однак незалежного підтвердження цих заяв наразі немає.
Паралельно серйозні обмеження запроваджували в авіасполученні. У Санкт-Петербурзі через загрозу безпілотників тимчасово закривали повітряний простір.
В аеропорту Пулково:
скасували щонайменше 29 рейсів на виліт;
близько 10 літаків не змогли приземлитися;
було введено обмеження на прийом і відправлення повітряних суден.
Також повідомлялося про небезпеку БпЛА в Ленінградській області. За даними російської влади, сили ППО нібито знищили щонайменше 10 безпілотників.
Згодом обмеження в московських аеропортах Домодєдово та Жуковський, які працювали в особливому режимі, були зняті.
Інформація про масштаби атаки та її наслідки наразі уточнюється.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що нещодавно СБУ здійснила три далекобійні атаки по території РФ. Підірвала НПЗ в Ухті: рекорд за дальністю ураження за всю війну (1700 км). Завдала удару по хімзаводу у Пермському краї (1600 км від України). Завод працював на російський ВПК і був ключовою ланкою під час виробництва вибухівки. А на Псковщині дрони Служби вдало атакували велику нафтобазу.