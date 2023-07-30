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Атака дронами Москви: на вулиці знайшли документи одного з міністерств (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Атака дронами Москви: на вулиці знайшли документи одного з міністерств (фото)

Атака дронами Москви 30 липня. / Фото: Associated Press

Кілька безпілотників атакували вежі "Москва Сіті" у столиці РФ.

У ніч проти 30 липня кілька безпілотників атакували вежі "Москва Сіті" у столиці РФ, де розташовані офіси російських міністерств і федеральних компаній. За словами мера міста Сергія Собяніна, атака призвела до незначних пошкоджень фасадів двох офісних веж. 

Як пишуть видання The Insider та "112", у другій вежі IQ-квартал розташовані офіси російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінцифри, а також Федеральне агентство у справах національностей, Росакредитація і Росстандарт.

У Мережі з'явилися фото документів Міністерства цифрового розвитку, які винесло на вулицю вибуховою хвилею.

Документи Міністерства цифрового розвитку РФ, які винесло на вулицю вибуховою хвилею. Фото/Telegram: 112. / ©
Документи Міністерства цифрового розвитку РФ, які винесло на вулицю вибуховою хвилею. Фото/Telegram: 112.
Документи Міністерства цифрового розвитку, які винесло на вулицю вибуховою хвилею. Фото/Telegram: 112. / ©
Документи Міністерства цифрового розвитку, які винесло на вулицю вибуховою хвилею. Фото/Telegram: 112.
Документи Міністерства цифрового розвитку, які винесло на вулицю вибуховою хвилею. Фото/Telegram: 112. / ©
Документи Міністерства цифрового розвитку, які винесло на вулицю вибуховою хвилею. Фото/Telegram: 112.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку безпілотниками Москви (фото і відео).

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Дата публікації
Перегляди
829
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