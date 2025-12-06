Атака дронами на Рязанський НПЗ: дев’ятий удар по заводу з початку року

Аатака на завод в Рязані / © із соцмереж

Реклама

У ніч проти 6 грудня у Рязані та області пролунали вибухи. За даними OSINT-аналізу ASTRA, під удар знову потрапив місцевий нафтопереробний завод — це вже дев’ята атака на об’єкт з початку 2025 року.

У ніч на 6 грудня мешканці Рязані та області повідомляли про серію вибухів. Губернатор регіону підтвердив факт пожеж після падіння уламків збитих БпЛА та заявив, що постраждалих немає.

Один із моментів атаки потрапив на відео очевидців. ASTRA проаналізувала ці кадри та дійшла висновку, що ураження зазнав Рязанський нафтопереробний завод. За їхніми даними, від місця зйомки до осередку пожежі — приблизно 500–800 метрів. На оприлюдненій карті червоним кольором позначена ймовірна зона займання.

Реклама

Рязанський НПЗ із проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік входить до переліку найбільших російських нафтопереробних підприємств. Він виробляє бензини А-92/95/98/100, дизельне пальне, реактивне паливо ТС-1, скраплені гази та інші продукти. Середній річний показник виробництва авіаційного керосину — близько 840 тис. тонн. Завод забезпечує пальним, зокрема, повітряно-космічні сили армії РФ.

За підрахунками ASTRA, опертими на внутрішні дані редакції, OSINT-аналізи та офіційні заяви української й російської сторін, це щонайменше дев’ята атака на Рязанський НПЗ з початку 2025 року.

Нагадаємо, дрони раніше атакували Краснодарську область Росії: під ударом опинився морський порт у місті Темрюк, де почалася масштабна пожежа. Там здійснюється транспортування нафтопродуктів.

Також було неспокійно у Чечні — туди теж завітали дрони.