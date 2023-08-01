Атака дронів на Москву: у Повітряних силах висміяли славнозвісну ППО, яка не може збити БЛА

За словами Ігната, безпілотник - це важка ціль для збиття.

У Повітряних силах прокоментували атаку безпілотників на Москву, яка відбулася вночі 1 серпня. Речник відомства Юрій Ігнат висміяв славнозвісну російську ППО.

Про це він розповів в ефірі телемарафону вранці вівторка, 1 серпня.

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"А де ж російська ППО славнозвісна ешелонована? Безпілотник - важка ціль. От вам приклад "Шахедів", які, на жаль, таки долітають. Непросто їх збивати. Вони летять повільно, але ціль доволі таки складна для систем протиповітряної оборони. Мають українські воїни певний досвід їх збивати - усіх Сил оборони, не лише Повітряних сил. Тепер такий досвід буде, мабуть, і в російських військових, які не можуть впоратися з тими БПЛА, які долітають до них вже не вперше", - сказав він.

Атака БпЛА на Моску 1 серпня

Нагадаємо, в ніч проти 1 серпня Москву знову атакували декілька безпілотників. Є влучання у вежу бізнес-центру "Москва-Сіті", в якому поцілили і попереднього разу - з кількома міністерствами в районі 21-го поверху. Росія традиційно звинуватила Україну. Через інцидент у РФ тимчасово закрили аеропорт "Внуково" на приліт та виліт, а літаки перескеровували до інших аеропортів. Станом на ранок роботу аеропорту відновлено.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нічний наліт дронів на Москву.

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