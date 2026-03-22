Атака дронів на РФ: обмежували роботу аеропортів

У Росії заявили про чергову атаку безпілотників одразу на кілька регіонів.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, один із дронів нібито був збитий на підльоті до столиці. На місці падіння уламків працюють екстрені служби.

У Тульській області, як повідомив губернатор Дмитро Міляєв, сили протиповітряної оборони знищили один безпілотник. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.

Також атаки БпЛА, за словами місцевої влади, були відбиті в чотирьох районах Ростовської області.

Водночас у Брянській області оголосили попередження про “безпілотну небезпеку” та закликали мешканців залишатися в укриттях і не підходити до вікон.

Через загрозу атак тимчасові обмеження запроваджували і в московських аеропортах. Зокрема, “Домодєдово” та “Жуковський” призупиняли прийом і відправлення рейсів, однак згодом роботу було відновлено.

Офіційної інформації про можливі пошкодження або постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нещодавно СБУ здійснила три далекобійні атаки по території РФ. Підірвала НПЗ в Ухті: рекорд за дальністю ураження за всю війну (1700 км). Завдала удару по хімзаводу у Пермському краї (1600 км від України). Завод працював на російський ВПК і був ключовою ланкою під час виробництва вибухівки. А на Псковщині дрони Служби вдало атакували велику нафтобазу.