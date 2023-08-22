Атаки дронів на РФ: розвідка Британії оцінила здатність Москви захистити свої авіабази

За останні кілька днів знищено п’ять російських літаків.

Внаслідок атаки на аеродром "Сольці" ,19 серпня, пошкоджено два бомбардувальники, що спровокувало справжню істерику у росіян. Неодноразові атаки дронів на російські аеродроми порушують питання про здатність Москви захистити стратегічні об'єкти в глибині країни.

Про це йдеться у новому звіті британської розвідки у Twitter.

Водночас у Міноборони РФ заявили, що відповідальність за атаку несе безпілотний літальний апарат (БПЛА) на кшталт коптера.

"Якщо це правда, то це посилює оцінку того, що деякі атаки БПЛА на російські військові об'єкти відбуваються з території Росії. Коптерні БПЛА навряд чи зможуть досягти "Сольців" за межами Росії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у зведенні, Росія часто використовувала бомбардувальники Ту-22М3 для запуску наперед неточних важких протикорабельних ракет Х-22 по Україні. Зокрема, на початку повномасштабної війни вони провели інтенсивні бомбардування Маріуполя некерованими бомбами.

"Це щонайменше третя успішна атака на аеродроми дальньої авіації, що знову порушує питання про здатність Росії захистити стратегічні об'єкти в глибині країни", - зазначають у Міноборони Британії.

Що передувало

Координовані ГУР Міноборони України групи диверсантів за останні кілька днів знищили п’ять російських літаків.

Додамо, американські аналітики стверджують, що внаслідок атаки по війському аеродрому "Сольці" у Новгородській області РФ пошкоджені два бомбардувальники Ту-22М3.

У Мережу виклали фото загоряння бомбардувальника Ту-22М3 внаслідок атаки по війському аеродрому "Сольці" у Новгородській області РФ.

Павло Кащук, який має досвід роботи з безпілотною авіацією, вважає, що безпілотник, який атакував російський аеродром "Сольці", запускався із території РФ.

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