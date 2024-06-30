Атака дронів на російські регіони та загроза нової війни на Близькому Сході: головні новини ночі 30 червня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Через загрозу балістики у низці областей оголошували повітряну тривогу Читати далі –>
- У РФ повідомили про атаку дронів одразу на декілька областей Читати далі –>
- Ізраїль відреагував на погрози Ірану "війною на знищення" Читати далі –>
- У Росії націоналісти провокують етнічну та релігійну напруженість - ISW Читати далі –>
- Військовий шокував заявою про те, коли закінчиться війна в Україні Читати далі –>
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