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Атака дронів на російські регіони та загроза нової війни на Близькому Сході: головні новини ночі 30 червня 2024 року

Атака дронів на російські регіони та загроза нової війни на Близькому Сході: головні новини ночі 30 червня 2024 року

У Лівані може розпочатись війна між Хезболлою та Ізраїлем / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Через загрозу балістики у низці областей оголошували повітряну тривогу Читати далі –>
  • У РФ повідомили про атаку дронів одразу на декілька областей Читати далі –>
  • Ізраїль відреагував на погрози Ірану "війною на знищення" Читати далі –>
  • У Росії націоналісти провокують етнічну та релігійну напруженість - ISW Читати далі –>
  • Військовий шокував заявою про те, коли закінчиться війна в Україні Читати далі –>

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