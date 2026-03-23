ТСН у соціальних мережах

1503
1 хв

Атака дронів на російські та тимчасово окуповані міста й ескалація війни з Іраном: головні новини ночі 23 березня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 березня 2026 року:

  • Атака дрона: у РФ заявили про “замах” на губернатора Гладкова, в Петербурзі — хаос в аеропорту Читати далі –>

  • Над Донецьком пролунали вибухи: місто атакує рій БПЛА Читати далі –>

  • США готуються до можливого наземного вторгнення в Іран: розглядають операцію проти ключового нафтового острова Читати далі –>

  • Сили оборони уразили один із найбільших нафтових портів РФ на Балтиці: виникла пожежа Читати далі –>

  • У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи: над містом піднявся дим Читати далі –>

1503
