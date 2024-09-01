Атака дронів на Росію та подробиці удару по Харкову: головні новини ночі 1 вересня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Безпілотники масово атакували російські області Читати далі –>
- До Москви долетіли невідомі дрони: влада звітує про "роботу ППО" Читати далі –>
- БПЛА могли вразити дві електростанції на території Росії Читати далі –>
- Росія вдарила по Харкову ракетою "Гром-Е1" з Су-34 Читати далі –>
- На Сумщині пошкоджені зерновози, які мали б бути задіяні для збору урожаю: є загиблий та поранені Читати далі –>
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