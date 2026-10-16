Атака дронів паралізувала Москву: жоден аеропорт не працює, у небі немає літаків

Шереметьєво

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У Москві припинили роботу всі аеропорти, а в небі над містом не було літаків.

Про ситуацію повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збиває безпілотники, які летять у напрямку столиці РФ.

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Водночас, згідно з даними сервісу Flightradar24, на момент появи повідомлень над Москвою не було літаків.

Офіційних подробиць щодо наслідків атаки та можливих пошкоджень у наведених повідомленнях не зазначено.

Раніше повідомлялося, що українські балістичні ракети, здатні уражати цілі в Москві, можуть з’явитися на озброєнні орієнтовно в середині 2027 року.

Ми раніше інформували, що дрони масовано атакували Москву. Мер російської столиці стверджує, що на Москву летіло 493 дрони.

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