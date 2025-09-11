Атака дронів РФ на Польщу сколихнула НАТО: чому інцидент змусив сумніватися у силі Альянсу

НАТО і Росія. / © ТСН.ua

Інцидент з російськими безпілотниками, які залетіли до повітряного простору Польщі вночі 10 вересня, став найбільш серйозним наслідком війни РФ проти України для НАТО. Зокрема, атака поставила під сумнів готовність Альянсу до протидії таким загрозам.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Зауважимо, що у Північноатлантичному альянсі діями союзників задоволені. Так, генсекМарк Рютте заявив, що "система протиповітряної оборони була активована і успішно забезпечила захист території НАТО, як і передбачалося". Своєю чергою, очільник військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне висловився, що "швидка реакція” на порушення повітряного простору Польщі БпЛА була "рішучою".

Чи готові сили НАТО до дронів

Тим часом Reuters наголошує на тому, що причина атаки РФ на Польщу залишається незрозумілою. Однак колишній посол Словаччини в НАТО Петер Батор заявив, що Альянс реагував на загрозу дронів, але не запобігав їй - як це мало би бути.

Ба більше - дипломат поставив запитання про те, чи було би прийнятним, якби на територію країни НАТО проникли не безпілотники, а іноземні війська: "Між безпілотниками і військами немає великої різниці".

З його слів, НАТО має домовитися з Україною про право знищувати російські дрони, які становлять загрозу для членів Альянсу, безпосередньо на українській території – до того, як вони проникнуть до повітряних простір карїн-созхників. Втім, блок діє на основі консенсусу. Саме тому зараз немає ознак того, що всі союзники підтримають такий крок. Адже досі деякі члени НАТО "надзвичайно обережно ставляться до можливості бути втягнутими безпосередньо у війну".

Раніше, коли дрони або їхні уламки знаходили на території Польщі, Латвії чи Румунії, Альянс не реагував військовими засобами.

Дороге озброєння проти дешевих “Гербер”

Видання зауважує, що події минулої ночі порушили запитання про те, чи має НАТО правильну та економічно ефективну військову структуру для боротьби із сучасною загрозою безпілотників. Тим часом у ЗС Польщі заявили, що нібито значна частина БпЛА – це дрони типу "Гербера", що є дуже дешевими.

Тим часом у відповідь на атаку НАТО задіяло дороге озброєння - винищувачі F-35 і F-16, вертольоти Mi-24, Mi-17 і Black Hawk, а також системи протиповітряної оборони Patriot. В операції брали участь сили з Польщі, Нідерландів, Італії та Німеччини.

"Західні системи ППО не були розроблені з урахуванням того, що недорогі безпілотники будуть використовуватися в таких великих масштабах. Збивати їх за допомогою пілотованих бортів, таких як винищувачі та вертольоти, можливо - як було продемонстровано, але це вимагає високого темпу операцій, якщо загроза є постійною", - наголосив дослідник Фабіан Хінц з Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Своєю чергою, професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії Філіпс П. О'Браєн зазначив, що атака дронів на Польщу була "дрібницею порівняно з тим, що Україна переживає щоночі". За його словами, безпілотники "слід було визнати можливою загрозою набагато раніше і вчасно підготуватися до оборони".

"Для НАТО це мало бути дитячою забавою. Боже, допоможи їм, якщо вони зіткнуться з 600 безпілотними літальними апаратами та ракетами за одну ніч", - наголосив він.

Нагадаємо, вночі проти 10 вересня безпілотники РФ атакували Польщу. Було зафіксовано 19 порушень повітряного простору країни, більшість - з території Білорусі. Перші дрони у небі над республікою польські військові зафіксували близько 23:30 9 вересня, а останнє - о 6:30 зранку 10 вересня.

Втім, окрім БпЛа, у Польщі знайшли ще й частини ракети. Речник Оперативного командування Збройних сил Яцек Горишевський заявив: поки уламки ракети класифікують як такі, що мають “невідоме походження”, але вони можуть виявитися оборонною ракетою.