Атака дронів у Мачулищах: Лукашенко озвучив свою версію, як і звідки готувався напад

Лукашенка інцидент у Мачулищах дуже розізлив, він не підбирав слів і всіх причетних, за його версією, називав "мр*зями".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив в атаці дронів по аеродрому "Мачулищі" СБУ та ЦРУ, які нібито завербували 2014 року російського айтівця.

Про це білоруський диктатор розповів під час пресконференції у вівторок, 7 березня, передають провладні державні ЗМІ.

Він додав, що спецоперацію нібито розробляли вісім місяців чи півроку, не впевнений скільки часу, у Києві.

"Служба безпеки України, керівництво ЦРУ чи то збоку, чи то за спиною розробляють операцію проти Республіки Білорусь. Був підготовлений терорист. Він росіянин, з російським паспортом, має український паспорт. Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишилися в Києві. Він був завербований спецслужбою України в 2014, начебто, році. Айтішник або добре розуміється на IT-технологіях. Готувався для здійснення терористичних актів", – заявив Лукашенко.

Білоруський диктатор висловив захоплення тим, як цю операцію вдалося провести.

"Те, що ми побачили, реалізуючи операцію в Білорусі, – це справді було щось неймовірне. Були задіяні найвищі технології", – додав Лукашенко.

Цікаво, що диктатор РБ заявив, що російський літак ДРЛВ А-50 ВКС не є РФ. Нібито він попросив Путіна "направити мені повітряне угруповання для того, щоб ми могли здійснювати контроль по периметру наших білоруських кордонів та у спільному білорусько-російському угрупуванні відпрацьовувати певні навички".

"Цей літак ніколи не залітав на територію України, навіть не наближався до кордону (йому не потрібно це), Польщі, Литви - всіх цих мр*зей, які сьогодні працюють проти Білорусі. Ми дуже акуратно працювали. Нікому не давали приводу для цього", - запевняє він.

Нагадаємо, Лукашенко в істериці обізвав українського президента Володимира Зеленського "гнидою" та кинув йому виклик.

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