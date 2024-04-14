Атаки Ірану на Ізраїль і Росії на Україну: аналітики США вказали на цікаву деталь

Комбінована атака Ірану проти Ізраїлю має на меті ввести в оману та вивести із ладу ізраїльську ППО.

Масована атака Ірану на Ізраїль 14 квітня подібна на комбіновані удари Росії по України.

Про це повідомляють американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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"Тактика атаки Ірану на Ізраїль схожа на удари, які Росія неодноразово завдавала Україні, намагаючись визначити оптимальний пакет для проникнення проти протиповітряної та протиракетної оборони західного типу. Іранський безпілотний і ракетний удар по Ізраїлю показує, що він вчиться у росіян і хуситів розробляти все більш небезпечні та ефективні пакети ударів проти Ізраїлю та США", - йдеться у заяві.

Аналітики пояснили, що комбінована атака Ірану проти Ізраїлю має на меті ввести в оману та вивести із ладу ізраїльську ППО. Частиною цих зусиль, наголошують в ISW, є одночасні атаки підтримуваних Іраном збройних формувань у Лівані та Ємені.

"Цей іранський підхід відображає російські експерименти з комбінаціями балістичних і крилатих ракет разом з іранськими безпілотниками для завдання все більш ефективних ударних пакетів, здатних проникати через системи протиракетної та протиповітряної оборони США та Європи", - зазначають аналітики.

Там вважають, що тривале використання безпілотників іранської розробки "кількома ворогами США та поглиблення зв’язків між ними, які їх використовують, допоможе Тегерану, Росії, Північній Кореї та Китаю покращити використання цих систем проти Сполучених Штатів та їхніх союзників".

Нагадаємо, офіційні особи Ізраїлю відреагували на масовану атаку Ірану.

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