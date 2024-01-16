Атака Ірану: експерт розповів, якою буде відповідь США в разі прямої загрози

Удари з боку США та інших країн знищать військову потужність Ірану.

Іран атакував балістичними ракетами об'єкти поблизу консульства США в Іраку 15 січня. Якщо б внаслідок атаки постраждали громадяни США чи американські об'єкти, відповіддю би став масований удар по об’єктах по всьому Ірану.

Про це сказав у коментарі "24 Каналу" політтехнолог Борис Тизенгаузен.

За його словами, удари з боку США та інших країн знищать військову потужність Ірану, який постійно дестабілізує ситуацію в регіоні та допомагає Росії.

Борис Тизенгаузен наголосив на тому, що Іран ударив по резиденції людей, які нібито пов'язані з Моссадом – розвідувальною службою Ізраїлю. Також атакували штаб курдської організації, яка взаємодіє з Моссадом. Вони розташовані поблизу консульства США.

"Внаслідок атаки не постраждали ані громадяни США, ані американські об'єкти. Якби все склалося інакше, Штати б не пробачили Ірану. Такого США точно б не пробачили. Це був би масований удар по об’єктах по всьому Ірану. Причому не тільки США, а, можливо, і коаліція", – вважає він.

За словами експерта, атака США знищила б військову потужність Ірану. Тегеран не зміг би допомагати Росії та спонсорувати велику кількість терористичних організацій, зокрема ХАМАС.

"Іран наплодив безліч проксі, які постійно дестабілізують ситуацію в регіоні. Також Іран допомагає Росії. Іран – це дуже важлива ланка у цій "вісі зла", – додав політтехнолог.

Нагадаємо, військові США завдали нового удару в Ємені по чотирьох протикорабельних балістичних ракетах хуситів 16 січня.

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