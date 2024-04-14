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Атака Ірану на Ізраїль, Конгрес може терміново розглянути допомогу Україні: головні новини ночі 14 квітня 2024 року

Атака Ірану на Ізраїль, Конгрес може терміново розглянути допомогу Україні: головні новини ночі 14 квітня 2024 року

Палата представників може розглянути допомогу Україні та Ізраїлю / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Росія атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками Читати далі –>
  • Білий дім прокоментував атаку Ірану на Ізраїль Читати далі –>
  • У Раді розповіли, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію Читати далі –>
  • В Ізраїлі заявили, що готують "суттєву відповідь" на атаку Ірану Читати далі –>
  • Конгрес терміново розгляне допомогу Ізраїлю: можливо, й Україні - Politico Читати далі –>

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