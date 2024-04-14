Атака Ірану на Ізраїль, Конгрес може терміново розглянути допомогу Україні: головні новини ночі 14 квітня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Росія атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками Читати далі –>
- Білий дім прокоментував атаку Ірану на Ізраїль Читати далі –>
- У Раді розповіли, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію Читати далі –>
- В Ізраїлі заявили, що готують "суттєву відповідь" на атаку Ірану Читати далі –>
- Конгрес терміново розгляне допомогу Ізраїлю: можливо, й Україні - Politico Читати далі –>
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