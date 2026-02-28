ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
277
Час на прочитання
1 хв

Атака Ізраїлю на Іран була спільною операцією зі США: ЗМІ назвали цілі ударів

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака Ізраїлю на Іран була спільною операцією зі США: ЗМІ назвали цілі ударів

© Associated Press

Ізраїльська Атака на Іран, яка розпочалася зранку 28 лютого, є спільною операцією США та Ізраїлю.

Про це повідомляють CNN.

«Удар Ізраїлю по Ірану в суботу вранці був скоординований зі Сполученими Штатами», — повідомило CNN ізраїльське джерело.

Втім, видання зауважує, що наразі достеменно не відомо — це був односторонній удар Ізраїлю, чи США також брали участь у вранішній атаці.

Що відомо про цілі атаки

The Times of Israel з посиланням на власні джерела повідомляє, що однією з цілей є іранський президентський комплекс аятоли Алі Хаменеї.

«США брали участь у сьогоднішніх ранкових ударах по Ірану разом з Ізраїлем», — повідомив американський чиновник газеті The Times of Israel.

Окрім того, неназваний американський чиновник заявив Al Jazeera, що авіаудари були спрямовані на демонтаж апарату безпеки Ірану.

“Ми очікуємо, що авіаудари по Ірану будуть широкомасштабними”, - заявив він.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
277
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie