Атака Ізраїлю на Іран була спільною операцією зі США: ЗМІ назвали цілі ударів

Ізраїльська Атака на Іран, яка розпочалася зранку 28 лютого, є спільною операцією США та Ізраїлю.

Про це повідомляють CNN.

«Удар Ізраїлю по Ірану в суботу вранці був скоординований зі Сполученими Штатами», — повідомило CNN ізраїльське джерело.

Втім, видання зауважує, що наразі достеменно не відомо — це був односторонній удар Ізраїлю, чи США також брали участь у вранішній атаці.

Що відомо про цілі атаки

The Times of Israel з посиланням на власні джерела повідомляє, що однією з цілей є іранський президентський комплекс аятоли Алі Хаменеї.

«США брали участь у сьогоднішніх ранкових ударах по Ірану разом з Ізраїлем», — повідомив американський чиновник газеті The Times of Israel.

Окрім того, неназваний американський чиновник заявив Al Jazeera, що авіаудари були спрямовані на демонтаж апарату безпеки Ірану.

“Ми очікуємо, що авіаудари по Ірану будуть широкомасштабними”, - заявив він.