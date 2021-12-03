Атака коронавірусу: Південна Корея посилює обмежувальні заходи через зростання кількості випадків COVID

У столичному регіоні країни кількість учасників приватних зборів буде обмежена шістьма людьми.

Південна Корея обмежує кількість учасників приватних зборів та вводить обмеження для роботи кафе та ресторанів з метою протидії поширенню коронавірусу.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на агентство "Ренхап".

Прем'єр-міністр Південної Кореї Кім Бу Гема заявив, що, починаючи з наступного тижня, у столичному регіоні країни кількість учасників приватних зборів буде обмежена шістьма людьми. В інших регіонах дозволено збиратися не більше восьми людей. Нині ліміт становить 10 осіб у столичному регіоні та 12 в інших регіонах. Крім того, додав він, більшість громадських установ, включаючи ресторани та кафе, будуть додані до списку підприємств, які вимагають підтвердження вакцинації або негативного тесту на COVID-19 для входу.

"Навіть після сьогоднішнього дня уряд регулярно оцінюватиме всі умови захисту від вірусів, і при необхідності в будь-який час вживати оперативних заходів для посилення антивірусної кампанії", — додав він.

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Прем'єр-міністр закликав людей похилого віку зробити бустерний укол вакцини проти COVID-19, а підлітків — вакцинуватися, заявивши, що вакцини є найкращим захистом від хвороби. Він також попросив підприємства, щоби співробітники якомога більше працювали вдома до кінця року.

В останні дні в країні спостерігалося зростання нових випадків зараження COVID-19 – реєструвалося понад 5 тис. на добу.

Нагадаємо, з метою протидії розповсюдженню нового штаму COVID-19 від 29 листопада Ізраїль закрив кордони іноземним громадянам. Детальніше з правилами в'їзду іноземців можна ознайомитись на сайті уряду Ізраїлю.

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