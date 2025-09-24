Атака морських дронів по порту Туапсе: повідомляють про вибухи та стрілянину (відео)

Атака морських дронів у порту Туапсе

Реклама

Порт Туапсе — місто у Краснодарському краї Російської Федерації — атакували морські дрони. Свідки повідомляють про вибухи та стрілянину.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, у порту Туапсе зафіксовано вибухи та автоматні черги. Місцева влада попередила про загрозу використання безекіпажних катерів у зоні порту.

Реклама

Дата публікації 19:30, 24.09.25 Кількість переглядів 24 Порт Туапсе атакували морські дрони: місцеві повідомляють про вибухи та стрілянину

Поки офіційна інформація від держструктур щодо масштабів атаки та постраждалих відсутня. Інцидент викликав підвищену увагу силових структур та місцевих мешканців, які зазначають, що ситуація залишається напруженою.

Нагадаємо, днями дрон-камікадзе атакував гостей вечірки кримінального лідера «Короля Джуми». На місці атаки є загиблі, зокрема діти.

Днями китайське судно кілька разів заходило до окупованого Криму. Супутники зафіксували вантажне судно КНР, що перебуває під санкціями від 2014 року, в порту Севастополя.