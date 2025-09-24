ТСН у соціальних мережах

Атака морських дронів по порту Туапсе: повідомляють про вибухи та стрілянину (відео)

У порту Туапсе зафіксовано вибухи та автоматну стрілянину через атаку морських дронів. Місцева влада попереджає про загрозу безекіпажних катерів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Атака морських дронів у порту Туапсе

Порт Туапсе — місто у Краснодарському краї Російської Федерації — атакували морські дрони. Свідки повідомляють про вибухи та стрілянину.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, у порту Туапсе зафіксовано вибухи та автоматні черги. Місцева влада попередила про загрозу використання безекіпажних катерів у зоні порту.

Поки офіційна інформація від держструктур щодо масштабів атаки та постраждалих відсутня. Інцидент викликав підвищену увагу силових структур та місцевих мешканців, які зазначають, що ситуація залишається напруженою.

Нагадаємо, днями дрон-камікадзе атакував гостей вечірки кримінального лідера «Короля Джуми». На місці атаки є загиблі, зокрема діти.

Днями китайське судно кілька разів заходило до окупованого Криму. Супутники зафіксували вантажне судно КНР, що перебуває під санкціями від 2014 року, в порту Севастополя.

