Атака на Балаклію та нарощення сил США довкола Венесуели: головні новини ночі 17 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ракета

Ракета / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 листопада 2025 року:

  • Росія завдала двох ракетних ударів по центру Балаклії: є руйнування та загиблі Читати далі –>

  • Ракетний удар по Балаклії: троє осіб загинуло, кількість поранених зростає Читати далі –>

  • США розпочали нарощувати сили у Карибському басейні: авіаносець прибув біля берегів Венесуели Читати далі –>

  • США готуються визнати венесуельський "Картель сонць" терористичною організацією – Рубіо Читати далі –>

  • Україна переживає безпрецедентну житлову кризу: зруйновано або пошкоджено понад 236 тисяч будівель Читати далі –>

