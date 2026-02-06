ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
1 хв

Атака на Брянську область: без світла опинилися кілька населених пунктів

Губернатор заявив про застосування систем HIMARS та безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Відключення світла

Відключення світла / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

У Брянській області Росії внаслідок нічної атаки уражено об’єкти енергетичної інфраструктури. Місцева влада заявила про знеструмлення кількох населених пунктів.

Про це повідомив губернатор Брянській області Олександр Богомаз.

Очільник регіону стверджує, що начебто українці атакували об’єкти енергетичної інфраструктури Брянської області. За його словами, це був комбінований удар із застосуванням систем Himars та реактивних дронів літакового типу.

«Внаслідок атаки кілька населених пунктів Клинцівського району було знеструмлено», — зазначив Богомаз.

За його даними, наразі енергопостачання відновлено.

Своєю чергою Міноборони Росії переконує у знищенні 38 українських безпілотників: 26 дронів збито над Брянською областю, ще 10 — над Бєлгородською, по одному — над Чорним морем та Липецькою областю.

Нагадаємо, у ніч проти 6 лютого в Бєлгороді пролунала серія потужних вибухів, внаслідок яких частина міста залишилася без електрики та опалення. Губернатор підтвердив серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, а аналітики зафіксували влучання у північну частину Бєлгородської ТЕЦ. Повідомляється про значні руйнування не лише в обласному центрі, а й у кількох навколишніх округах.

Дата публікації
Кількість переглядів
268
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie