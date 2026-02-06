Атака на Брянську область: без світла опинилися кілька населених пунктів

Відключення світла / © УНІАН

У Брянській області Росії внаслідок нічної атаки уражено об’єкти енергетичної інфраструктури. Місцева влада заявила про знеструмлення кількох населених пунктів.

Про це повідомив губернатор Брянській області Олександр Богомаз.

Очільник регіону стверджує, що начебто українці атакували об’єкти енергетичної інфраструктури Брянської області. За його словами, це був комбінований удар із застосуванням систем Himars та реактивних дронів літакового типу.

«Внаслідок атаки кілька населених пунктів Клинцівського району було знеструмлено», — зазначив Богомаз.

За його даними, наразі енергопостачання відновлено.

Своєю чергою Міноборони Росії переконує у знищенні 38 українських безпілотників: 26 дронів збито над Брянською областю, ще 10 — над Бєлгородською, по одному — над Чорним морем та Липецькою областю.

Нагадаємо, у ніч проти 6 лютого в Бєлгороді пролунала серія потужних вибухів, внаслідок яких частина міста залишилася без електрики та опалення. Губернатор підтвердив серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, а аналітики зафіксували влучання у північну частину Бєлгородської ТЕЦ. Повідомляється про значні руйнування не лише в обласному центрі, а й у кількох навколишніх округах.