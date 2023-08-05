Атака на бухту у Новоросійську: пропагандисти накинулися з критикою на Міноборони РФ – ISW

Пропагандисти розкритикували Міноборони Росії за брехню щодо атаки на бухту у Новоросійську.

Пропагандисти-блогери звинуватили Міністерство оборони Росії у брехні щодо атаки морських безпілотників на бухту у Новоросійську (Краснодарський край РФ), що сталася 4 серпня.

Внаслідок атаки було пошкоджено десантний корабель "Оленегорський горняк". Вони в істериці заявили, що Росія має створити повноцінну систему моніторингу та перекрити доступ України до Чорного моря.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ((ISW).

Так блогери вказали на брехню Міноборони РФ про те, що російські сили нібито перехопили всі удари безпілотників, замість того, щоб визнати пошкодження десантного корабля "Оленегорский горняк".

Крім того, Міністерство розкритикували і за поширену раніше неправдиву інформацію про нібито знищення українських заводів зі збирання безпілотників і заявили, що російські сили мають перекрити доступ України до Чорного моря, щоб запобігти атакам морських безпілотників із цивільних кораблів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Це вже смішно! У Новоросійську підбили десантний корабель | Гетьман"

Аналітики також зауважили, що деякі російські "блогери" вважають, що Міноборони Росії не має послідовної інформаційної політики, що створює умови для суспільного резонансу в російському інформаційному просторі після кожної російської військової невдачі.

Нагадаємо, 4 серпня у Новоросійську РФ пролунали вибухи. Міноборони РФ заявило про "атаку ЗСУ" на військово-морську базу дронами, які "були знищені". Однак, як виявилося, великий десантний корабель "Оленегорский горняк" був підбитий під час нічної атаки морських дронів на Новоросійськ. Затопило один із його відсіків, через що судно завалилося на бік. Його буксирували до берега двома кораблями.

Пізніше з'явилися фото пошкодженого десантного корабля "Оленегорский горняк".

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