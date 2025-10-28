Атака на Бєлгородську дамбу: затоплює бліндажі росіян, техніка тоне у болоті

Затоплення російських бліндажів і техніки після атаки на Бєлгородську дамбу / © російські телеграм-канали

Після атаки на дамбу Бєлгородського водосховища у Росії вода почала затоплювати дороги, які ворожа армія використовувала як логістичні шляхи. Техніка російських загарбників тоне у болоті.

Про це інформують телеграм-канали, зокрема російські.

Через пошкодження Бєлгородської дамби техніка російської армії тоне у болоті в районі міста Шебекіно та на Вовчанському напрямку. Логістика окупантів погіршилася, затоплює бліндажі.

«От так, Наташо, після прориву Бєлгородської дамби ми за добу з піхоти перетворилися на „морську піхоту“. Але нам пощастило, а от на сусідній позиції взагалі весь бліндаж затопило разом з апаратурою», — розповідає на одному з відео російський військовий, яких ходить залитим водою бліндажем.

За даними місцевих джерел, рівень води продовжує зростати.

Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня безпілотники 1-го окремого Центру Сил безпілотних систем ЗСУ атакували Бєлгородську дамбу, спричинивши різке підняття води у річці Сіверський Донець. Підтоплено бліндажі та позиції російських військ на Вовчанському напрямку та біля села Графівка. Удар значно ускладнив логістику ворога. Місцева влада підтвердила підтоплення низки ділянок у Шебекінському окрузі та оголосила евакуацію населення.