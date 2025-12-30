"Атака" на дачу Путіна: жителі Валдая викрили брехню Кремля

Володимр Путін / © Associated Press

Інформація про нібито масовану атаку українських безпілотників на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї ставить під сумнів не лише аналітиків, а й безпосередніх очевидців. Жителі найближчого до резиденції міста заявили, що не помітили жодних ознак бойових дій у ніч проти 29 грудня.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на журналістське розслідування видання «Можем объяснить».

Журналісти поспілкувалися з 14 мешканцями міста Валдай у Новгородській області. Усі опитані в один голос стверджують: у ту ніч вони не чули ні характерного звуку моторів дронів, ні вибухів, ні роботи систем протиповітряної оборони.

Ба більше, влада навіть не намагалася попередити населення про небезпеку. Місцеві жителі не отримували традиційних SMS-розсилок про повітряну загрозу, які зазвичай надходять у разі реальних атак.

Один зі співрозмовників видання наголосив на абсурдності ситуації. За його словами, якби в їхньому невеликому місті справді відбувалося щось подібне, це миттєво стало б темою номер один для обговорень.

«Не було ні дзижчання, ні вибухів», — констатував очевидець.

Де розташована резиденція

Варто зазначити, що Валдай — невелике місто з населенням близько 14 тисяч людей. Місцеві добре орієнтуються в тому, що відбувається навколо елітного об’єкта. Зазвичай вони точно знають, коли диктатор перебуває у своїй резиденції, яка розташована на північний схід від міста через озеро.

Присутність Путіна завжди супроводжується посиленими заходами безпеки та шумом гелікоптерів, який важко не помітити. Однак цього разу, попри заяви російських чиновників про «героїчне відбиття атаки», на Валдаї панувала тиша.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) також поставив під сумнів правдивість заяв глави МЗС РФ Сергія Лаврова про атаку на резиденцію, вказавши на відсутність будь-яких візуальних доказів.