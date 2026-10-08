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Атака на "Яндекс" та підтримка санкцій проти Росії: головні новини ночі 8 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 жовтня 2026 року:
У Сенаті США тиснуть на адміністрацію Трампа через санкції проти Росії: чого вимагають Читати далі –>
Росія кидає на бойові завдання військових із ВІЛ: у розвідці оприлюднили перехоплення Читати далі –>
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