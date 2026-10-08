Атака на "Яндекс" та підтримка санкцій проти Росії: головні новини ночі 8 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 жовтня 2026 року:

У Сенаті США тиснуть на адміністрацію Трампа через санкції проти Росії: чого вимагають Читати далі –>

Росія кидає на бойові завдання військових із ВІЛ: у розвідці оприлюднили перехоплення Читати далі –>

У Росії атакували завод, який працює на ВПК: після удару стався збій сервісів "Яндекса" (фото, відео) Читати далі –>

США додатково замовили 1320 українських ударних дронів F10: що відомо Читати далі –>