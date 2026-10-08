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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2148
Час на прочитання
1 хв

Атака на "Яндекс" та підтримка санкцій проти Росії: головні новини ночі 8 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 жовтня 2026 року:

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  • Росія кидає на бойові завдання військових із ВІЛ: у розвідці оприлюднили перехоплення Читати далі –>

  • У Росії атакували завод, який працює на ВПК: після удару стався збій сервісів "Яндекса" (фото, відео) Читати далі –>

  • США додатково замовили 1320 українських ударних дронів F10: що відомо Читати далі –>

  • На кордоні України встановлять 135 мобільних укриттів: у яких областях Читати далі –>

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