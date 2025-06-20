Удар по АЕС в Ірані обернеться катастрофою: МАГАТЕ зробило попередження

Бушерська АЕС / © AFP

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що атака на іранську атомну електростанцію в Бушері призведе до «дуже високого викиду радіоактивності», який вразить людей у радіусі сотень кілометрів від станції. Це вимагатиме евакуації, вживання йоду та обмежень у харчуванні.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії.

Гроссі звернувся до Ради безпеки ООН з приводу ізраїльських атак на ядерні об’єкти Ірану. За його словами, хоча удари поки що не спричинили радіоактивного викиду, що вплинув би на населення, небезпека такої події існує.

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Гроссі повідомив, що нещодавно ізраїльські військові помилково повідомили медіа про напад на Бушерську АЕС, що, попри відкликання заяви, «підкреслило життєво важливу потребу в чіткій та точній комунікації». Директор МАГАТЕ зазначив, що АЕС у Бушері є ядерним об’єктом в Ірані, де наслідки атаки можуть бути «найсерйознішими».

«Я хочу абсолютно чітко заявити. У разі атаки на атомну електростанцію в Бушері пряме влучання призведе до дуже високого викиду радіоактивності в навколишнє середовище», — наголосив Гроссі.

Він додав, що аналогічні наслідки матиме атака на лінії електропостачання станції. Гроссі попередив, що люди в радіусі сотень кілометрів від станції опиняться під загрозою радіації, зазначивши, що можуть знадобитися евакуація, обробка йодом та контроль харчових продуктів. Директор МАГАТЕ також підкреслив, що розташування Бушеру на півдні Ірану означає, що АЕС знаходиться ближче до столиць кількох союзників США в регіоні, ніж до Тегерана. За його словами, представники цих країн уже звернулися до нього, щоб висловити свою стурбованість.

Раніше повідомлялося, за кілька місяців Трамп встиг відновити неформальні контакти з Іраном, а потім пригрозив його режиму крахом — що це означає.

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