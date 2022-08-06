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Атака на Ізраїль та припинення співпраці Китаю із США: головні новини ночі 6 серпня

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Атака на Ізраїль та припинення співпраці Китаю із США: головні новини ночі 6 серпня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 6 серпня:

  • Територію Ізраїлю ввечері 5 серпня атакували ракетами із сектора Гази. Читати далі –>
  • У Білому домі відреагували на рішення Китаю припинити співпрацю із США з низки важливих тем, зокрема щодо змін клімату. Читати далі –>
  • Росіяни завдали ударів по Харкову та Нікополю, місцева влада повідомила про наслідки обстрілів. Читати далі –>
  • Папа Римський Франциск провів зустріч із другою за впливовістю особою Російської православної церкви. Читати далі –>
  • УЄФА вирішив оштрафувати "Фенербахче" на 50 тисяч євро через скандування вболівальниками прізвища президента РФ. Читати далі –>

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