Атака на Карачів Брянської області: детонація боєприпасів триває (відно)

ЗСУ успішно уразили ворожий обʼєкт.
Продовжується детонація боєприпасів та режим надзвичайної ситуації біля міста Карачів Брянськоі області. Це перша самостійна операція Сил безпілотних систем ЗСУ.
Про це пише “Цензор.НЕТ”.
Операція пройшла успішно, судячи з відео фіксації результатів удару.
67-й арсенал ГРАУ ЗС РФ у 120 км від кордонів з Україною є одним з передових логістичних центрів для забезпечення боєприпасами російськоі армії.
“Системні та точні удари по російських арсеналах призводять до періодичного дефіциту боєприпасів у окупаційних військ”, — пише журналіст Юрій Бутусов.
Нагадаємо, вночі 9 жовтня у Брянській області атаковано арсенал Міноборони РФ. На складі поблизу міста Карачев зберігалися боєприпаси, зокрема з КНДР, а також КАБи.
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