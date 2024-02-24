Атака на металургійний завод у Липецьку: куди поцілоли дрони і чи зможе працювати підприємство

Підприємство, яке виготовляє зброю для атак по Україні, було законною ціллю для нас.

Вночі 2 лютого БпЛА вдарили по важливих установках металургійного комбінату в Липецьку. Внаслідок атаки виробничий процес буде зупинено.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua.

Що відомо про підприємство

Як зазначається, Новолипецький металургійний комбінат:

є одним із найбільших у РФ

працює на російський ВПК

виконує велику кількість державних замовлень

сировина цього підприємства йде на виготовлення російських ракет (зокрема балістичних), артилерії, безпілотників та ядерної та інших видів зброї.

Російська сторона одразу пожалілася на атаку дронів. Після потужних вибухів на меткомбінаті почалася серйозна пожежа та евакуація персоналу. Згодом росіяни заявили про "успішну роботу ППО".

"БПЛА поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів призведе до зупинки всього виробничого процесу металургійного комбінату тривалий час", – зазначається у повідомленні.

Примітно, що власником цього металургійного комбінату є наближений до російського диктатора Путіна олігарх Володимир Лісін. За оцінками Forbes він входить до трійки найбагатших людей країни-терориста РФ.

Нагадаємо, у російському Липецьку на металургійному комбінаті пролунали вибухи після атаки БпЛА.

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