Атака на Москву: дрони влаштували переполох, аеропорт призупинив роботу - деталі

Москва. / © Associated Press

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Вночі проти п’ятниці, 10 липня, Москву атакували безпілотники. Влада столиці звітує про нібито роботу сил ППО.

Що відомо про атаку на російську столицю, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Після опівночі мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку та «ліквідацію» на підльоті до столиці шістьох безпілотників. На ранок він відзвітував, що кількість збитих дронів нібито досягла десяти.

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«На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», — написав Собянін.

Зауважимо, за минулу добу, зі слів московського мера, було знищено вісім безпілотників.

Аеропорт призупинив роботу

Посеред ночі «Росавіація» заявила, що столичний аеропорт «Домодєдово» приймає та відправляє літаки «за погодженням з відповідними органами» через тимчасові обмеженнями на використання повітряного простору в районі летовища.

«Можливі коригування у розкладі рейсів», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, цієї ночі «добрі» дрони дістали до Таганрога Ростовської області. Безпілотники атакували одразу кілька об’єктів паливної інфраструктури. Зокрема, пожежі стались на портовому терміналі міста, що спеціалізується на перевантаженні нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна.

Вночі також опинився під атакою Ільський НПЗ у Краснодарському краї. У районі підприємства, зі слів очевидців, було чути серію вибухів.

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