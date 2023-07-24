Атака на Москву о 4 ранку: все, що відомо про "бавовну" у столиці РФ (відео, фото)

У Міністерстві оборони країни-агресорки Росії заявили про атаку на Москву і традиційно звинуватили у цьому Україну.

О 4-й годині ранку понеділка, 24 липня, жителів Москви розбудили гучні вибухи, вони лунали у різних районах міста. Пропагандисти заяви про атаку безпілотників.

Кого звинувачує Росія в атаці, які наслідки та де було чути вибухи - читайте на ТСН.ua.

Де лунала "бавовна"

Вранці 24 липня моніторингові канали повідомили про низку вибухів у Москві та Московській області. Кремлівські пропагандисти одразу почали писати, що "ЗСУ знову намагаються атакувати місто".

Про гучні звуки повідомляли мешканці центру та півдня столиці. За їхніми словами приблизно о 4 ранку пролунав перший вибух, потім піднявся дим.

Пропагандистичне "видання" із посиланням на екстрені служби повідомило, що уламки безпілотника нібито були виявлені на Комсомольському проспекті в Москві. Ще один безпілотник потрапив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова у столиці Росії. У центрі Москви біля місця падіння безпілотників перекрито рух. Жителі столиці скаржаться, що вони не спали від 4-ї години.

Також за інформацією російських тг-каналів, було влучання у військову казарму.

Вибухи в центрі Москви о 4-й ранку

Наслідки "бавовни" у Москві

Мер Москви Сергій Собянін о 04:51 підтвердив наліт дронів на столицю Росії. Він заявив про влучання безпілотників по двох нежитлових будівлях. Один із них — бізнес-центр на Лихачова, від вибуху вилетіли шибки на верхніх поверхах. Другий удар припав на будівлю біля Міністерства оборони.

"Сьогодні (24 липня - ред.) близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Серйозних руйнувань та постраждалих немає. Усі оперативні служби працюють на місці", - написав він.

Пропагандисти пишуть, що проїзд Комсомольським проспектом поки що частково перекритий, у житловій багатоповерхівці вибило шибки.

Атака на Москву сьогодні 24 липня. ФОТО: соцмережі

Атака на Москву сьогодні 24 липня. ФОТО: соцмережі

Атака на Москву сьогодні 24 липня. ФОТО: соцмережі

Кого звинувачує Росія

У Міністерстві оборони країни-агресорки Росії заявили про атаку на Москву. Там традиційно звинуватили у цьому Україну. Атаку у Росії назвали "терористичною".

"Вранці 24 липня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома безпілотними літальними апаратами об'єктами на території міста Москви. Засобами радіоелектронної боротьби два українські БПЛА були пригнічені і зазнали аварії", - сказано у повідомленні.

В оборонному відомстві стверджують, що нібито внаслідок атаки по столиці Росії постраждалих та серйозних руйнувань немає.

В МЗС РФ назвали атаку безпілотників на Москву "актом міжнародного тероризму". Про це заявила прессекретар МЗС Росії Марія Захарова.

Реакція України

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров попередив росіян, що "цього буде більшу". Варто додати, станом на 08:50 Україна офіційно не коментувала "бавовну" у Москві.

"Сьогодні вночі безпілотники атакували столицю орків та Крим. РЕБ та ПВО все менш здатні захищати небо окупантів. Щоб там не відбувалося, але цього буде більше", - йдеться у його повідомленні.

Раніше стало відомо, що вночі проти 24 липня Москву атакували безпілотники. У Міноборони РФ заявили про причетність України до атаки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Москва, добрий ранок! У столиці Росії пролунали потужні вибухи!

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