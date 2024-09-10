Атака на Москву: що могло зазнати уражень на аеродромі "Жуковський"

Ми дедалі більше наближаємося все ближче до Москви.

Сьогодні, 10 вересня, безпілотниками було атаковано російський аеродром "Жуковський". Це найпотужніший випробувально-дослідницький центр Росії.

Про це сказав авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап в ефірі NV.

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За його словами, у межах об'єкта розташовано два потужних науково-дослідницьких центри:

ЦАГІ (Центральний аерогідродинамічний інститут), в якому тільки 60 аеродинамічних труб для продувки різних моделей на різних швидкостях в різних умовах

Льотно-дослідницький інститут, де проходить випробування вся авіаційна техніка, всі літаки, які розробляються, всі двигуни там продуваються, які потім будуть застосовуватися в російській армії або в цивільній чи транспортній авіації.

Як акцентував експерт, Жуковське є невеликим містечком, в якому близько 100 тисяч населення. Але зараз там розташоване майже все, що пов’язано з космосом: підприємство "Енергія", "Сатурн", "Молния".

"Цей об'єкт мав бути досить сильно захищеним засобами ППО, та усе свідчить про те, що він серйозно уражений. Водночас слід дочекатися супутникових знімків", - зауважив авіаексперт.

Крім цього, були уражені об’єкти енергетичної інфраструктури, підстанції та інше. Головне, це "звуковий супровід" того, що є в російських пабліках стосовно оцих уражень.

"Вони неочікувано зрозуміли, що війна до них прийшла. Якщо на Курщині війна почалася 6 серпня, то для москвичів вона почалася з попередньої атаки. Вони розуміють, що війна може бути і в них. Починають розуміти, що ми відчували, коли почалася війна",- зазначив Криволап.

Нагадаємо, пекельна нічка у Підмосков’ї. 144 безпілотники в ніч проти 10 вересня надіслали полум’яний привіт нашим сусідам. Такі дані називає Z-влада, яка завжди, звітує про "ефективну роботу ПВО". Однак на території російських аеропортів спостерігали видовищне "фаєр-шоу". Мер Москви Собянін також "збивав" безпілотники.

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