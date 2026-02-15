ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
377
Час на прочитання
1 хв

Атака на Москву: Собянін заявив про наліт майже 20 безпілотників (відео)

Попри заяви влади про «відсутність руйнувань», очевидці у пабліках пишуть про дуже тривожну ніч.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Українські безпілотники

Українські безпілотники / © ТСН.ua

У ніч проти неділі, 15 лютого, російську столицю та Підмосков’я атакували безпілотники. Місцева влада звітує про роботу ППО, тоді як у мережі з’являються відео з прольотами дронів та звуками вибухів.

Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на заяву мера Москви Сергія Собяніна та Telegram-канал ASTRA.

Що відомо про атаку

За словами московського очільника, сили протиповітряної оборони нібито збили 18 безпілотних літальних апаратів, які рухалися в бік російської столиці. Собянін стверджує, що руйнувань та постраждалих на місцях падіння уламків буцімто немає, проте екстрені служби продовжують роботу.

Ситуація в області

Окрім самої Москви, під ударом опинилася і Московська область. Російські пабліки та Telegram-канал ASTRA публікують численні кадри від очевидців. На відео зафіксовано характерне гудіння двигунів БпЛА та спалахи в небі. Жителі кількох районів Підмосков’я скаржаться на потужні вибухи та «дрижання вікон».

Наразі офіційної інформації про конкретні об’єкти, що могли бути цілями атаки, немає. У московських аеропортах традиційно вводили план «Килим» із затримкою рейсів.

Нагадаємо, атаки безпілотників на Москву та об’єкти військово-промислового комплексу РФ стали регулярними на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Українська сторона зазвичай не коментує офіційно причетність до ударів по території РФ, проте наголошує, що удари по законних військових цілях окупанта триватимуть.

Дата публікації
Кількість переглядів
377
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie