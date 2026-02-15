Атака на Москву: Собянін заявив про наліт майже 20 безпілотників (відео)

Українські безпілотники / © ТСН.ua

У ніч проти неділі, 15 лютого, російську столицю та Підмосков’я атакували безпілотники. Місцева влада звітує про роботу ППО, тоді як у мережі з’являються відео з прольотами дронів та звуками вибухів.

Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на заяву мера Москви Сергія Собяніна та Telegram-канал ASTRA.

Що відомо про атаку

За словами московського очільника, сили протиповітряної оборони нібито збили 18 безпілотних літальних апаратів, які рухалися в бік російської столиці. Собянін стверджує, що руйнувань та постраждалих на місцях падіння уламків буцімто немає, проте екстрені служби продовжують роботу.

Ситуація в області

Окрім самої Москви, під ударом опинилася і Московська область. Російські пабліки та Telegram-канал ASTRA публікують численні кадри від очевидців. На відео зафіксовано характерне гудіння двигунів БпЛА та спалахи в небі. Жителі кількох районів Підмосков’я скаржаться на потужні вибухи та «дрижання вікон».

Наразі офіційної інформації про конкретні об’єкти, що могли бути цілями атаки, немає. У московських аеропортах традиційно вводили план «Килим» із затримкою рейсів.

Нагадаємо, атаки безпілотників на Москву та об’єкти військово-промислового комплексу РФ стали регулярними на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Українська сторона зазвичай не коментує офіційно причетність до ударів по території РФ, проте наголошує, що удари по законних військових цілях окупанта триватимуть.