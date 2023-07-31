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Атака на Москву та Таганрог: експерт вказав на цікаву деталь, як пов'язані ці дві "бавовни" в РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Атака на Москву та Таганрог: експерт вказав на цікаву деталь, як пов'язані ці дві "бавовни" в РФ

Чк пов'язані бавовна у Москві та Таганрозі в РФ. Фото ілюстравтивне: Генштаб ЗСУ

Коваленко впевнений, що це не просто збіг подій. 

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що атака БпЛА на Москву по будівлі Москва-Сіті та удар по Таганрогу - дві пов'язані між собою "бавовни".

Таку думку він висловив на своїй сторінці у телеграм-каналі.

"Вчора (30 липня - ред.) якийсь дрон протаранив у Москва-Сіті будівлю, де розміщуються офіси низки міністерств, серед яких Міністерство промисловості та торгівлі. Дане міністерство, з, на перший погляд, досить мирною назвою, насправді ведуть не цивільні проєкти, серед яких ударно-розвідувальний БПЛА "Форпост-РУ". А буквально ввечері того ж дня в Таганрозі зазнає аварії один із цих БПЛА "Форпост-РУ", - написав він. 

Коваленко впевнений, що це не просто збіг подій. 

"Не знаю, які висновки можна зробити з цього збігу, можливо у вас є якісь думки, але погодьтеся, атака на офіс кампанії, яка забезпечує розвиток проєкту БПЛА, який того ж вечора зазнає аварії... Це яка має бути ймовірність, що ці дві події відбудуться в одну й ту саму добу?", - наголосив він. 

Атака безпілотників на Москву та Таганрог

Вранці 30 липня Москва була знову атакована безпілотниками. В Міністерстві оборони Росії в соцмережах. У міноборони РФ заявили, що нібито одного "українського БПЛА" знищено в повітрі "засобами ППО" над територією Одинцовського району Московської області. Ще два безпілотники втратили управлінння та зазнали краху на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.

Того дня ввечері з'явилася інформація про падіння безпілотників на хуторі Дараганівка поблизу Таганрога Ростовської області. У Мережі опублікували фото із місця падіння безпілотника. На кадрах видно, що на місці інциденту виникла пожежа. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: АТАКА безпілотників на МОСКВУ! Єдині новини онлайн від ICTV за 30.07.2023 | 522-Й ДЕНЬ ВІЙНИ

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Дата публікації
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