Атака на Москву та Таганрог: експерт вказав на цікаву деталь, як пов'язані ці дві "бавовни" в РФ

Коваленко впевнений, що це не просто збіг подій.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що атака БпЛА на Москву по будівлі Москва-Сіті та удар по Таганрогу - дві пов'язані між собою "бавовни".

Таку думку він висловив на своїй сторінці у телеграм-каналі.

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"Вчора (30 липня - ред.) якийсь дрон протаранив у Москва-Сіті будівлю, де розміщуються офіси низки міністерств, серед яких Міністерство промисловості та торгівлі. Дане міністерство, з, на перший погляд, досить мирною назвою, насправді ведуть не цивільні проєкти, серед яких ударно-розвідувальний БПЛА "Форпост-РУ". А буквально ввечері того ж дня в Таганрозі зазнає аварії один із цих БПЛА "Форпост-РУ", - написав він.

Коваленко впевнений, що це не просто збіг подій.

"Не знаю, які висновки можна зробити з цього збігу, можливо у вас є якісь думки, але погодьтеся, атака на офіс кампанії, яка забезпечує розвиток проєкту БПЛА, який того ж вечора зазнає аварії... Це яка має бути ймовірність, що ці дві події відбудуться в одну й ту саму добу?", - наголосив він.

Атака безпілотників на Москву та Таганрог

Вранці 30 липня Москва була знову атакована безпілотниками. В Міністерстві оборони Росії в соцмережах. У міноборони РФ заявили, що нібито одного "українського БПЛА" знищено в повітрі "засобами ППО" над територією Одинцовського району Московської області. Ще два безпілотники втратили управлінння та зазнали краху на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.

Того дня ввечері з'явилася інформація про падіння безпілотників на хуторі Дараганівка поблизу Таганрога Ростовської області. У Мережі опублікували фото із місця падіння безпілотника. На кадрах видно, що на місці інциденту виникла пожежа.

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