Атака на Москву 18 червня.

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У четвер, 18 червня, українські безпілотники масовано атакували Москву. Цілий ранок у місті лунали вибухи, сталися влучання по НПЗ, що призвело до масштабних пожеж і сильного задимлення. На фоні цього в РФ зухвало закликали «почати воювати всерйоз».

Про це нахабно заявив перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов у коментарях росЗМІ.

Рій дронів над Москвою спровокував у посадовця нервову реакцію. Посадовець Держдуми заявив, мовляв, знає вихід і він «лише один». Він істерично пригрозив бомбардуваннями по логістиці, мостах, тунелів та залізниці.

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Журавльов ницо висловився, що вже треба «воювати всерйоз» і навіть провести «широкомасштабну операцію». Вочевидь, він забув про нездійсненні мрії «фюрера» Володимира Путіна про «взяття Києва за три дні» ще на початку війни, бо заяв про «необхідність „освобождєнія“ столиці.

Нагадаємо, 18 червня російську столицю Москву атакували безпілотники. Ранковий наліт був один з найбільших. Водночас у Міноборони країни-агресорки розсмішили кількістю збитих дронів та ракет. Там звітують, нібито за добу ППО збила аж 992 БпЛА, а ще ракети і авіабомби.

Тим часом росіян атака налякала і вони як ніколи жалися на «прильоти» по Москві. Одна з мешканок виклала у Мережу відео, де вона в істериці плаче через «обломки», які впали на території подвір’я багатоповерхівки. Вона не добирала слів, коли вголос міркувала про те, «коли це закінчиться».

Дата публікації 10:48, 18.06.26 Кількість переглядів 36 В Москві розверзлося пекло! Дрони перенесли армагедон до російської столиці

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