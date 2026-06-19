Атака на Москву викликала істерику у пропагандистів: вимагають масових арештів росіян (відео)

Москва. / © Associated Press

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Путінські пропагандисти Володимир Соловйов і Армен Гаспарян дуже обурилися панічній реакції мешканців Москви на атаку безпілотників 18 червня. Вони закликали садити до в’язниці тих, хто фільмує і публікує відео, адже раніше влада заборонила це робити.

Про це кремлівські прихвостні заявили в ефірах на росТБ і в соцмережах.

Пропагандист Володимир Соловйов, коментуючи реакцію москвичів на атаку, зачитав цитату радянського диктатора Йосипа Сталіна з Наказу Народного комісара оборони СРСР № 227, який відомий як «Ні кроку назад!».

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«Ми повинні встановити в нашій армії найсуворіший порядок та залізну дисципліну. Панікери та труси повинні винищуватися на місці. Ось і все. Істерити не треба, думати треба», — заявив Соловйов.

Також він закликав садити тих громадян, які фільмували і викладали до різних пабліків наслідки атак у Москві. З його слів, «навіть іспанський блогер» (журналіст Анатолій Шарій — Ред.) не викладає кадри атак на Київ.

«А натомість після „прильоту“ по Московській області все забито, вся стрічка в нього забита цим. Тому всіх, хто публікує, необхідно посадити у в’язницю. До того ж публічно», — висловився Соловйов.

Дата публікації 13:47, 18.06.26 Кількість переглядів 154 "Ідіть шляхом зрадників": пропагандист Соловйов після атаки по Москві радить росіянам втікати із країни

Водночас z-пропагандист Армен Гаспарян закликав владу ще й порушувати кримінальні справи про держзраду на москвичів, які записують відео під час атаки БПЛА. Він порадив правоохоронцям, використовуючи систему розпізнавання осіб, знайти авторів відео та заарештувати на два місяці, а потім «розколювати» їх на допитах і порушувати кримінальні справи.

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«Якась ш***а підзаборна з нафарбованими віями радісно щось коментує, або гом*к із непорозуміння ще не опущеним», — описав він деяких авторів відео.

У Росії знайшли «винних»

Телеграм-канал «Острожно новости» пише про те, що російські блогери і так звані воєнкори вже навіть знайшли винних, мовляв, відео знімають не корінні москвичі, а нібито мігранти. За їхніми словами, автори багатьох пабліків, де з’явилися кадри з пожежею у «Садоводі», Капотні та Люберцях, були зроблені мігрантами, оскільки багато з них там працюють.

За цю думку вхопилася член Ради з прав людини за президента РФ Марина Ахмедова. За її словами, служби доставки, керівництво маркетплейсів та таксі мають «зібрати своїх співробітників і серйозно з ними поговорити».

«На відео багато іноземців, які в цей час їхали до роботи в Москві і були захоплені зненацька. Вони, може, взагалі не знали, що в нас тут війна», — написала Ахмедова.

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Атака на Москву 18 червня

Нагадаємо, вчора зранку, 18 червня, росіяни були у паніці через наліт БпЛА і сильні вибухи у Москві. З їхніх слів, ранок видався не добрим, бо «вся Москва горіт». А ще жителі підмосков’я не могли зрозуміти, «чому БпЛА не збивають».

Окрім того, москвичі скаржилися жалися на «прильоти» по столиці. Одна з мешканок виклала у Мережу відео, де вона в істериці плаче через «обломки», які впали на території подвір’я багатоповерхівки. Вона не добирала слів, коли вголос міркувала про те, «коли це закінчиться».

Дата публікації 07:42, 18.06.26 Кількість переглядів 235 "Чому їх не збивають?": жителі Москви скаржаться на рій дронів

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