Атака на нафтобазу і пороховий завод в РФ: в ГУР розповіли про наслідки для ворога

Атака безпілотників на нафтобазу в Клинцях під Брянськом та пороховий завод під Тамбовом завдала шкоди російським окупантам. Зокрема, це ускладнило їм логістику. Крім того, змінюються графіки постачання.

Про це під час телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об'єктах на території держави-агресорки. Зрозуміло, що коли йдеться про нафтобазу, яка задіяна у постачанні паливно-мастильних матеріалів і не тільки, - це ускладнює логістику для окупантів, зриває графіки постачання, графіки забезпечення. Відповідно дає додаткові можливості, запас часу і збільшує простір для маневру для наших захисників", - наголосив представник розвідки.

Крім того, Юсов прокоментував заяви росіян, що українські БпЛА можуть пролітати відстані до 900 км. Він наголосив, що не може це ні підтвердити, ані спростувати.

"Українські безпілотники можуть долати і не такі відстані. Якщо говорити про реакцію в російську суспільстві, то всі питання до Путіна, Шойгу, Герасимова, до тих, які продовжують геноцидну війну проти України", - додав представник ГУР.

Нагадаємо, у ніч проти 19 січня БпЛА атакував нафтобазу у Брянській області. Постраждалих немає, Втім, виникла пожежа. Стався спалах резервуарів в обвалуванні.

Також повідомляється про те, що дрони атакували пороховий завод під Тамбовом. Наслідки атаки по пороховому підприємству уточнюються.

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