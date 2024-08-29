Атака на нафтобазу у Ростовській області: показали нові супутникові знімки пожежі

Супутникові знімки показують розповсюдження вогню на території нафтобази "Росрезерва" поряд із хутором Астахов у Ростовській області. Новий знімок, зроблений 28 серпня, але за кілька годин після попереднього дозволяє побачити, що ще в середу вогонь поширився на третій резервуар з паливом.

Про це пише “Радіо Свобода”.

Пожежа на нафтобазі РФ / Фото: Радіо Свобода

Зазначається, що дані NASA FIRMS, яка відстежує пожежі на поверхні Землі, свідчать, що у четвер 29 серпня нафтобаза продовжує горіти.

“Місцеві телеграми пишуть, що пожежникам не вистачає для гасіння спеціальних апаратів, які подають піну для нейтралізації палива, що горить”, — пишуть у медіа.

Раніше стало відомо, що в Ростовській області Росії палає нафтобаза "Атлас". Вона постачала пальне російській армії.

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