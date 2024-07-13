Атака на нафтобазу в Ростовській області: величезні язики вогню здіймаються у небо (відео наслідків)

Місцева влада запевняє, що загиблих та потерпілих нібито немає.
У Мережі з'явилися відео потужної пожежі на нафтобазі у Ростовській області, яка була атакована безпілотниками під ранок суботи, 13 липня.
Кадри наслідків публікують російські телеграм-канали.
На відео видно, наскільки є масштабною пожежа. Язики вогню та чорний густий дим у декілька метрів здіймаються у небо.
Місцева влада прокоментувала "приліт". Губернатор Василь Голубєвне Ростовської області повідомив, що безпілотник атакували нафтобазу біля Цимлянська після 4:00 ранку. За його словами, загиблих і постраждалих начебто немає.
Тим часом у Міністерстві оборони заявляють про знищення усіх безпілотників над Ростовською, Бєлгородською та Курською областями.
Нагадаємо, у телеграм-каналах повідомляли, що ЗСУ нібито атакували нафтобазу в Цимлянському районі Ростовської області Росії.
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