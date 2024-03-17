Атака на нафтопереробну галузь Росії: удари українських дронів можуть спричинити кризу — експерт

Уже тепер у РФ фіксують певне здорожчання пального на ринку і його дефіцит,

Дві третини російських нафтопереробних заводів (НПЗ) розташовані в європейській частині РФ, тобто в межах досяжності БпЛА українських спецслужб. Успішні атаки дронів можуть уже через кілька місяців викликати дефіцит пального та його здорожчання в державі-агресорці.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі “24 каналу”.

Експерт відзначив, що уже тепер у Росії фіксують певне здорожчання пального на ринку і його дефіцит, але справжня криза ще попереду.

“Якщо зберігатиметься уже існуюча тенденція, така чистота та масштаб ударів, то в принципі потрібно кілька місяців для того, щоб знищити або суттєво пошкодити [російські НПЗ], завдати надзвичайно вагомих збитків російській нафтовій галузі”, – наголосив аналітик.

За його словами, в умовах виведення з ладу російських НПЗ ціни на пальне зростатимуть, експорт буде призупинений, тож доходи з найприбутковішої російської галузі почнуть падати.

“Відповідно надходження до російського бюджету, які використовують на війну, значно зменшаться. Але для цього потрібен час”, - наголосив Мусієнко.

Нагадаємо, у ніч проти 17 березня СБУ спільно з ССО та Силами безпілотних систем ЗСУ відпрацювали дронами по ще одному НПЗ Росії – у Слов'янську-на-Кубані. Раніше у Службі безпеки України назвали результативною атаку дронів на три нафтопереробні заводи “Роснефти”, яка відбулася в ніч проти 16 березня.

Читайте також: