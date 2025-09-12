ТСН у соціальних мережах

Атака на нафтовий порт у Росії: уражено два причали та танкер (фото)

На березі Фінської затоки місцеві жителі виявили чорні маслянисті плями через розлив нафтопродуктів із пошкодженого танкера.

Богдан Скаврон
Нафтовий порт Приморськ у Ленінградській області РФ

Нафтовий порт Приморськ у Ленінградській області РФ / © із соцмереж

Після атаки українських безпілотників у нафтоналивному порту Приморськ в Ленінградській області РФ пошкоджені два причали та нафтовий танкер. Місцеві жителі виявили маслянисті плями на березі Фінської затоки.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на свідчення очевидців та власні джерела в російському МНС.

За даними джерел, близько 4 ранку 12 вересня один безпілотник упав на майданчик біля причалу №8, де пришвартували танкер «Фосфор» під прапором Гонконгу, який вантажив дизельне паливо. Виникла пожежа, вантажні операції було зупинено.

Ще один БПЛА впав біля причалу №2, де стояв танкер «Кайюн» під прапором Сьєрра-Леоне. Виникла пожежа та сильне задимлення, співробітників терміналу евакуювали.

Інший дрон вразив нафтовий танкер «Кусто» під прапором Сьєрра-Леоне. На танкері почалася пожежа, екіпаж із 28 людей було евакуйовано, постраждалих немає.

Ще один безпілотник пошкодив обладнання для обліку та перекачування нафти у причальній зоні №1, де виникла пожежа, а також ємність для зберігання нафти на нафтобазі №1. Займання в резервуарі не сталося.

Уламок українського безпілотника / © із соцмереж

Уламок українського безпілотника / © із соцмереж

Як повідомили джерела, усі технологічні операції у порту було зупинено. Жертв та постраждалих внаслідок атаки начебто немає.

Місцеві жителі повідомляють, що після атаки на пляжі у селищі Карасівка на березі Фінської затоки з’явилися сліди розливу нафти.

Наслідки розливу нафтопродуктів на березі біля порту / © із соцмереж

Наслідки розливу нафтопродуктів на березі біля порту / © із соцмереж

Наслідки розливу нафтопродуктів на березі біля порту / © із соцмереж

Наслідки розливу нафтопродуктів на березі біля порту / © із соцмереж

Регіональна влада намагається применшити розмір завданих збитків цьому важливому об’єкту нафтової промисловості держави-агресорки.

Зокрема, губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що пожежу було швидко погашено, а загрози розливу нафтопродуктів начебто немає.

Нагадаємо, раніше джерела в СБУ підтвердили, що дрони вразили найбільший російський нафтоналивний порт «Приморськ», розташований у Фінській затоці Балтійського моря. Держава-агресорка вимушена припинити експорт нафти через цей термінал, щодня втрачаючи 41 млн доларів прибутку.

