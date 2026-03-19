ТСН у соціальних мережах

Атака на "Невинномиський Азот": дрони уразили стратегічний хімзавод ВПК Росії

Попри заяви місцевої влади про збиття всіх цілей, моніторингові системи підтверджують пожежі на території хімічного заводу.

Атака дронами на об’єкти в Росії

Атака дронами на об’єкти в Росії / © ТСН.ua

Дрони-камікадзе у ніч проти 19 березня атакували один із найбільших хімкомбінатів Росії «Невинномиський Азот», що у Ставропольському краї. Супутники зафіксували кілька осередків займання на об’єкті, що виробляє сировину для вибухівки.

Атака на Ставропольський край

Уночі Ставропольський край РФ зазнав масованої атаки дронів-камікадзе. Однією з головних цілей стало хімічне підприємство «Невинномиський Азот». У промисловій зоні пролунала серія потужних вибухів.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили близько другої ночі, і вже невдовзі в Невинномиську зафіксували перші вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що протягом ночі чули десятки гучних детонацій у небі над містом.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров заявив, що атаку нібито вдалося відбити, додавши, що «пошкоджень важливої інфраструктури немає».

Водночас місцева влада повідомила про пошкодження фасадів і вікон у кількох будівлях Невинномиська. На місцях падіння уламків безпілотників працюють екстрені служби.

У Міністерстві оборони РФ підтвердили факт нічної атаки, заявивши, що над регіоном буцімто було збито 28 безпілотників.

За даними платформи FIRMS, яка відстежує пожежі за допомогою супутників майже в реальному часі, на території заводу «Невинномиський Азот» зафіксовано щонайменше чотири осередки займання.

Осередки займання на території заводу «Невинномиський Азот» / © NASA Firms

Осередки займання на території заводу «Невинномиський Азот» / © NASA Firms

Що виробляє «Невинномиський Азот»?

«Невинномиський Азот» є одним із найбільших хімічних комбінатів Росії. Формально він спеціалізується на виробництві добрив, однак водночас відіграє важливу роль у військово-промисловому комплексі.

Підприємство фактично функціонує як ключовий хімічний центр, що забезпечує сировиною виробництво вибухових речовин і ракетного палива. Щороку тут виготовляють понад 1 млн т аміаку та близько 1,4 млн т аміачної селітри — основних компонентів для артилерійських боєприпасів і авіабомб.

Окрім цього, завод виробляє меланін, оцтову кислоту, метанол і калійну селітру. За інформацією Центру протидії дезінформації України, ці речовини подвійного призначення застосовуються у створенні фугасних і реактивних зарядів, боєприпасів для гранатометів, а також вибухових речовин типу гексогену й октогену.

Також підприємство постачає компоненти для машинобудівного заводу «Іскра», який займається розробкою та виробництвом твердопаливних ракетних двигунів для стратегічних і тактичних ракетних систем.

Війна в Україні переходить на територію РФ — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 17 березня дрони атакували 123-й авіаремонтний завод у Старій Руссі Новгородської області РФ. Повідомлялося про влучання в перший цех підприємства, де обслуговують військову авіацію окупантів. За даними моніторингових каналів, під ударом могли опинитися рідкісні літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50, які перебували на території заводу.

18 березня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив успішний удар Сил оборони по авіазаводу «Авіастар» в Ульяновській області РФ. Уражено кліматичне укриття та стоянки літаків, через що низка бортів отримала пошкодження. Це підприємство є критичним для ворога, оскільки виробляє літаки Іл-76МД-90А, Іл-78М-90А та обслуговує «Руслани».

