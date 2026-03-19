Атака на "Невинномиський Азот": дрони уразили стратегічний хімзавод ВПК Росії
Попри заяви місцевої влади про збиття всіх цілей, моніторингові системи підтверджують пожежі на території хімічного заводу.
Дрони-камікадзе у ніч проти 19 березня атакували один із найбільших хімкомбінатів Росії «Невинномиський Азот», що у Ставропольському краї. Супутники зафіксували кілька осередків займання на об’єкті, що виробляє сировину для вибухівки.
Про це повідомили телеграм-канали.
Атака на Ставропольський край
Уночі Ставропольський край РФ зазнав масованої атаки дронів-камікадзе. Однією з головних цілей стало хімічне підприємство «Невинномиський Азот». У промисловій зоні пролунала серія потужних вибухів.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили близько другої ночі, і вже невдовзі в Невинномиську зафіксували перші вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що протягом ночі чули десятки гучних детонацій у небі над містом.
Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров заявив, що атаку нібито вдалося відбити, додавши, що «пошкоджень важливої інфраструктури немає».
Водночас місцева влада повідомила про пошкодження фасадів і вікон у кількох будівлях Невинномиська. На місцях падіння уламків безпілотників працюють екстрені служби.
У Міністерстві оборони РФ підтвердили факт нічної атаки, заявивши, що над регіоном буцімто було збито 28 безпілотників.
За даними платформи FIRMS, яка відстежує пожежі за допомогою супутників майже в реальному часі, на території заводу «Невинномиський Азот» зафіксовано щонайменше чотири осередки займання.
Що виробляє «Невинномиський Азот»?
«Невинномиський Азот» є одним із найбільших хімічних комбінатів Росії. Формально він спеціалізується на виробництві добрив, однак водночас відіграє важливу роль у військово-промисловому комплексі.
Підприємство фактично функціонує як ключовий хімічний центр, що забезпечує сировиною виробництво вибухових речовин і ракетного палива. Щороку тут виготовляють понад 1 млн т аміаку та близько 1,4 млн т аміачної селітри — основних компонентів для артилерійських боєприпасів і авіабомб.
Окрім цього, завод виробляє меланін, оцтову кислоту, метанол і калійну селітру. За інформацією Центру протидії дезінформації України, ці речовини подвійного призначення застосовуються у створенні фугасних і реактивних зарядів, боєприпасів для гранатометів, а також вибухових речовин типу гексогену й октогену.
Також підприємство постачає компоненти для машинобудівного заводу «Іскра», який займається розробкою та виробництвом твердопаливних ракетних двигунів для стратегічних і тактичних ракетних систем.
Війна в Україні переходить на територію РФ — останні новини
Нагадаємо, у ніч проти 17 березня дрони атакували 123-й авіаремонтний завод у Старій Руссі Новгородської області РФ. Повідомлялося про влучання в перший цех підприємства, де обслуговують військову авіацію окупантів. За даними моніторингових каналів, під ударом могли опинитися рідкісні літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50, які перебували на території заводу.
18 березня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив успішний удар Сил оборони по авіазаводу «Авіастар» в Ульяновській області РФ. Уражено кліматичне укриття та стоянки літаків, через що низка бортів отримала пошкодження. Це підприємство є критичним для ворога, оскільки виробляє літаки Іл-76МД-90А, Іл-78М-90А та обслуговує «Руслани».